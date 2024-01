Ruas de Aquidauana passam por manutenção e reparos

Patrolas em vias da região / Divulgação

Equipes de Serviços Urbanos de Aquidauana realizada nesta segunda-feira, 8, manutenção de ruas e limpeza.m em vários trechos da cidade.

Segundo a Prefeitura Municipal, mesmo com período de recesso administrativo, não parou a execução dos serviços essenciais. Assim sendo, a Secretaria de Serviços Urbanos já iniciou janeiro fazendo um verdadeiro “pente fino” de faxina e manutenção de ruas por todo o município.

Divididas em equipes, a Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais trabalha em diferentes frentes, inclusive, com prioridade na recuperação de ruas danificadas com a forte chuva do fonal do ano.

Nesta segunda-feira, ainda madrugada, a equipe de roçada e capina iniciou os serviços na Rua Bichara Salamene, com previsão de finalizar na terça-feira, 9, naquela região.

Uma “faxina” geral acontece na Vila Pinheiro, com os maquinários e caminhões fazendo a coleta de entulhos e galhos.



Já as patrolas e caminhões também estão a todo vapor trabalhando na colocação de material para tapar as crateras e fazendo o patrolamento de ruas na Vila Icaraí e Vila Quarenta.

Os homens da equipe de poda de árvores trabalham na região da Rua Manoel Aureliano da Costa, Centro e, na sequência, farão a poda na Rua Bichara Salamene, local onde a equipe Costal está trabalhando na roçada.

As demais equipes de roçada estão na Rua Joaquim Nabuco, Bairro Jardim Aeroporto, Rua Claudio Ferreira Stella (Santa Terezinha), e varrição na Rua Pandiá Calógeras.

Ainda segundo o município, no bairro Nova Aquidauana, na semana passada foi feito o patrolamento de ruas e, ainda hoje, uma equipe de varrição está limpando na extensão das avenidas Mato Grosso do Sul e Vice-prefeito Timóteo Proença.

Na Vila Bancária mais uma equipe de limpeza trabalha nas ruas e na praça do bairro. Por fim, as equipes da AGEPEN (1 e 2) realizam limpeza na Rua dos Ferroviários e Estevão Alves Corrêa.