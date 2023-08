Rubens e dona Carolina elogiam organização e diversidade da 54ª Expoaqui

Casal participa da Expoaqui / O Pantaneiro

A 54ª edição da Expoaqui, realizada no Parque de Exposições de Aquidauana, terá noite de domingo, dia 13, uma performance marcante da dupla sertaneja Jads e Jadson, encerrando o evento com chave de ouro. O público foi agraciado com uma experiência inigualável, marcada por rodeios emocionantes, shows empolgantes e um ambiente seguro e acolhedor. Dentre os participantes desta última noite, o senhor Rubens e dona Carolina expressaram sua gratidão e elogios à organização impecável do evento.

Rubens, carinhosamente conhecido como Tubaina na cidade, é um morador antigo de Aquidauana, acumulando 55 anos de história na região. Com um sorriso nostálgico, ele comentou sobre a Expoaqui.

"Moro em Aquidauana há 55 anos. Essa cidade é um paraíso. Antigamente meu pai vinha vender em barraquinhas aqui. Hoje em dia está muito legal."

Sua conexão com a Expoaqui remonta a uma tradição familiar, e ele expressou suas características pela evolução do evento ao longo dos anos. Rubens destacou que a gratuidade para o público, aliada aos rodeios emocionantes e shows vibrantes, evidenciam o esforço incansável da organização para proporcionar entretenimento de qualidade para toda a comunidade.

Dona Carolina, outra figura presente na Expoaqui, estava visivelmente animada ao compartilhar sua experiência durante todos os dias do evento. Ela enfatizou a segurança exemplar mantida ao longo do festival, tornando-o um espaço ideal para a família.

"É uma festa para família. Nós viemos todos os dias, e dá pra vir com família e criança. Tem muita segurança, graças a Deus. Falei para a minha filha que podia vir de moto que tem segurança, o pessoal da Expoaqui está de parabéns", afirmou dona Carolina. Sua confiança na segurança do evento reflete o compromisso da organização em criar um ambiente onde todos possam desfrutar da Expoaqui com tranquilidade.

A 54ª Expoaqui comprovou ser uma celebração da cultura local, repleta de momentos emocionantes e experiências inesquecíveis. O sucesso alcançado este ano reforça o lugar de destaque que o evento mantém na comunidade de Aquidauana, unindo gerações em um ambiente festivo e seguro.