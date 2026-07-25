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Meteorologia

Sábado amanhece com sol e previsão de tempo firme em Aquidauana

Sem expectativa de chuva, fim de semana começa com temperaturas em elevação no município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 07:21

Atualizado em 25/07/2026 às 09:45

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O sábado (25) será de tempo estável em Aquidauana e região. De acordo com o Climatempo, o dia começa com sol entre algumas nuvens e temperaturas amenas, com névoa ao amanhecer, mas o calor ganha força ao longo da tarde, quando os termômetros devem alcançar os 29°C.

A mínima prevista é de 20°C, proporcionando uma manhã agradável. Não há previsão de chuva, e o céu deve permanecer com poucas nuvens durante todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos pela cidade.

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 94%, enquanto os ventos sopram do quadrante leste-sudeste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h16 e se põe às 17h22. A lua segue na fase crescente.

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