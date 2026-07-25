Sábado amanhece com sol e previsão de tempo firme em Aquidauana

O sábado (25) será de tempo estável em Aquidauana e região. De acordo com o Climatempo, o dia começa com sol entre algumas nuvens e temperaturas amenas, com névoa ao amanhecer, mas o calor ganha força ao longo da tarde, quando os termômetros devem alcançar os 29°C.

A mínima prevista é de 20°C, proporcionando uma manhã agradável. Não há previsão de chuva, e o céu deve permanecer com poucas nuvens durante todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos pela cidade.

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 94%, enquanto os ventos sopram do quadrante leste-sudeste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h16 e se põe às 17h22. A lua segue na fase crescente.