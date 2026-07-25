Sábado amanhece com sol e previsão de tempo firme em Aquidauana

Sem expectativa de chuva, fim de semana começa com temperaturas em elevação no município
O sábado (25) será de tempo estável em Aquidauana e região. De acordo com o Climatempo, o dia começa com sol entre algumas nuvens e temperaturas amenas, com névoa ao amanhecer, mas o calor ganha força ao longo da tarde, quando os termômetros devem alcançar os 29°C.
A mínima prevista é de 20°C, proporcionando uma manhã agradável. Não há previsão de chuva, e o céu deve permanecer com poucas nuvens durante todo o dia, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos pela cidade.
A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 94%, enquanto os ventos sopram do quadrante leste-sudeste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora.
O sol nasceu às 06h16 e se põe às 17h22. A lua segue na fase crescente.
Fé e cultura
Evento será realizado na Aldeia Água Branca e segue até domingo; programação inclui missas, oficinas, apresentações culturais e momentos de espiritualidade
Próxima semana
Bloqueio total na MS-345 ocorrerá durante obras de recuperação da estrutura
Integração
Ação utilizou interação com cães para incentivar hábitos saudáveis entre as crianças atendidas
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