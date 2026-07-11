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Meteorologia

Sábado amanhece com sol entre nuvens e temperatura amena em Aquidauana

Máxima pode alcançar 31°C na região pantaneira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/07/2026 às 07:16

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Previsão indica aumento de nuvens no decorrer deste sábado / O Pantaneiro

O sábado (11) amanheceu com sol entre algumas nuvens e temperatura amena em Aquidauana e região. De acordo com o Climatempo, os termômetros sobem no decorrer do dia, como é comum nesta época do ano, com mínima de 18°C e máxima de 31°C.

A nebulosidade pode aumentar em determinados períodos da manhã, tarde e também da noite. No entanto, não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar entre 92% nas primeiras horas do dia e 25% nos períodos mais quentes. Segundo o Climatempo, os ventos serão fracos, com velocidade de até cinco quilômetros por hora.

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