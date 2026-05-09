Sábado amanhece frio e com previsão de muita chuva em Aquidauana

Por conta das chuvas, show do cantor João Gomes foi cancelado nesta sexta-feira (08) na Festa da Farinha em Anastácio.
O sábado (09) começou com clima frio e céu carregado em Aquidauana e Anastácio. De acordo com o site Climatempo, a previsão é de chuva intensa durante todo o dia, com temperaturas variando entre 13°C e 21°C e 95% de probabilidade de precipitação, podendo ultrapassar os 50 milímetros acumulados.
A mudança brusca no tempo preocupa moradores e principalmente comerciantes e empreendedores que investiram na tradicional Festa da Farinha, realizada em Anastácio. O evento, um dos maiores da região, movimenta a economia local com barracas, comércio ambulante, praça de alimentação e atrações culturais.
Na noite desta sexta-feira (08), o temporal que atingiu Anastácio, Aquidauana e diversas cidades de Mato Grosso do Sul provocou transtornos e levou ao cancelamento do aguardado show do cantor João Gomes. A decisão foi tomada por questões de segurança devido à forte chuva, ventania e risco para o público e equipes técnicas.
O cancelamento gerou frustração entre fãs e comerciantes, já que a apresentação era considerada a principal atração da Festa da Farinha e esperava reunir milhares de pessoas na cidade.
Além da chuva intensa, o frio também chamou atenção dos moradores na manhã deste sábado, marcando uma queda significativa nas temperaturas em comparação aos últimos dias de calor na região pantaneira.
A orientação é para que a população acompanhe os alertas meteorológicos e redobre os cuidados em áreas de alagamento, além de evitar exposição durante temporais com raios e ventos fortes.
EMOÇÃO EM FAMÍLIA
AQUIDAUANA
Mesmo baleada, a vítima conseguiu tomar a arma do autor e pedir ajuda a um vizinho até ser socorrida
SORTE
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POLÍTICA
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