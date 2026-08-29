Sábado começa com ciclista socorrida após queda perto da Ponte Velha

Vítima seguia no sentido Aquidauana; bombeiros estiveram no local
Vítima recebendo os primeiros socorros ainda no local do acidente / João Éric/O Pantaneiro
Uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de bicicleta no início da manhã deste sábado (29), nas proximidades da Ponte Velha, em Aquidauana.
A ocorrência foi registrada por volta das 07h. Segundo informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro no local, a mulher seguia de Anastácio para Aquidauana quando sofreu a queda.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou os primeiros atendimentos à ciclista ainda no local.
Posteriormente, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, para avaliação médica.
*Fotos: João Éric/O Pantaneiro
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