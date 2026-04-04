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Sábado de Aleluia será quente e seco em Aquidauana

De acordo com informações do site Climatempo, os termômetros devem alcançar a marca dos 35 °C ao longo do dia, reforçando a sensação de abafamento na região.

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 07:04

Atualizado em 04/04/2026 às 07:12

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Neste sábado (03), o tempo em Aquidauana será marcado por calor intenso e clima seco. De acordo com informações do site Climatempo, os termômetros devem alcançar a marca dos 35 °C ao longo do dia, reforçando a sensação de abafamento na região.

Diferente do que ocorre em grande parte do país, onde há previsão de instabilidades e pancadas de chuva, Aquidauana segue sob domínio de uma massa de ar seco, o que inibe a formação de nuvens carregadas. Assim, não há expectativa de chuva para este sábado.

A umidade relativa do ar também tende a cair nas horas mais quentes, exigindo atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde, especialmente para crianças e idosos. Especialistas recomendam evitar exposição ao sol nos períodos mais críticos do dia, entre o final da manhã e o meio da tarde.

O cenário reforça o padrão típico de tempo firme e quente que vem predominando na região, mantendo o clima estável e sem mudanças significativas ao longo do dia.

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