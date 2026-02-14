Sábado de Carnaval será sem chuva e muita folia em Aquidauana

Piraputanga já aguarda os turistas que estarão no distrito para curtir o feriado
Você Repórter
O sábado de Carnaval será de tempo firme e temperaturas elevadas em Aquidauana. De acordo com a previsão, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas do dia e atingir até 33°C no período da tarde.
A ótima notícia para foliões e organizadores é que não há previsão de chuva para hoje, o que garante condições ideais para os blocos de rua em Piraputanga e no Clube Arpa. O céu deve permanecer com poucas nuvens, e o calor típico da região deve marcar presença.
Com o tempo colaborando, a expectativa é de grande participação popular nas comemorações carnavalescas, movimentando o turismo e o comércio local. A recomendação é que os foliões redobrem os cuidados com a hidratação, utilizem protetor solar e evitem exposição prolongada ao sol nos horários de pico de calor.
Se depender da previsão do tempo, o Carnaval na região será de muita animação sob céu aberto e sem preocupação com chuva.
