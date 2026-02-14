Acessibilidade

14 de Fevereiro de 2026 • 08:35

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Sábado de Carnaval será sem chuva e muita folia em Aquidauana

Piraputanga já aguarda os turistas que estarão no distrito para curtir o feriado

Redação

Publicado em 14/02/2026 às 05:55

Atualizado em 14/02/2026 às 06:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

O sábado de Carnaval será de tempo firme e temperaturas elevadas em Aquidauana. De acordo com a previsão, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas do dia e atingir até 33°C no período da tarde.

A ótima notícia para foliões e organizadores é que não há previsão de chuva para hoje, o que garante condições ideais para os blocos de rua em Piraputanga e no Clube Arpa. O céu deve permanecer com poucas nuvens, e o calor típico da região deve marcar presença.

Com o tempo colaborando, a expectativa é de grande participação popular nas comemorações carnavalescas, movimentando o turismo e o comércio local. A recomendação é que os foliões redobrem os cuidados com a hidratação, utilizem protetor solar e evitem exposição prolongada ao sol nos horários de pico de calor.

Se depender da previsão do tempo, o Carnaval na região será de muita animação sob céu aberto e sem preocupação com chuva.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Controle social

População pode participar de audiência de prestação de contas de Aquidauana

Retiro de Carnaval 2026 será realizado em Aquidauana

Festa

1º Carnalaço movimenta Bonito a partir de hoje (12)

Bonito implanta cadastro para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos

Bonito garante novo aparelho de raio X digital e avança em demandas da saúde

Bonito inicia Jornada Pedagógica 2026 com foco na educação com sentido

Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana

Publicidade

Carnaval

Confira a programação do Pirafolia 2026

ÚLTIMAS

Celebração

Festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes marca dias de fé em Anastácio

Entre os dias 2 e 11 de fevereiro, a comunidade católica de Anastácio viveu momentos intensos de fé, tradição e confraternização durante a festa e novena em honra à padroeira de Anastácio MS

Agricultura familiar

Projeto Silagem no Cocho beneficia 25 famílias de produtores rurais em Nioaque

Iniciativa da Prefeitura oferece suporte completo ao pequeno produtor, desde o preparo do solo até a compactação do silo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo