SÃ¡bado Ã© dia de Feira da EstaÃ§Ã£o em Aquidauana com gastronomia, artesanato e shows

Evento gratuito ocorre na EstaÃ§Ã£o RodoviÃ¡ria das 17h Ã s 23h e conta com espaÃ§o kids e agricultura familiar
O Pantaneiro/Arquivo
A Estação Rodoviária de Aquidauana recebe neste sábado (28) a Feira da Estação, evento gratuito que promove cultura, gastronomia e lazer para toda a família. A programação ocorre das 17h às 23h.
A feira contará com apresentação musical da dupla Evandro & Quiko. O público também encontrará opções de gastronomia, artesanato, brinquedos e produtos frescos da agricultura familiar. Um espaço kids será disponibilizado para as crianças.
A entrada é gratuita. A organização convida a população a comparecer com amigos e familiares.
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