Sábado é dia de vacinação contra a gripe na Estação Ferroviária de Aquidauana

Agência Brasil

Neste sábado, dia 18, a Prefeitura de Aquidauana realiza uma ação especial de vacinação contra a gripe e atualização da caderneta de vacinação na Estação Ferroviária. O atendimento acontece das 8h às 14h e é voltado aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Podem receber a dose idosos, gestantes, crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com comorbidades, professores, profissionais da saúde, motoristas em geral e forças de segurança. A vacina contra a gripe é segura e oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A orientação é que os interessados compareçam ao local de vacinação portando o Cartão SUS ou a carteira de vacinação, documentos essenciais para o registro da dose aplicada e a atualização do calendário vacinal.

Manter a proteção em dia é sinal de cuidado com você e com quem você ama. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização para reduzir o risco de formas graves da gripe e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde durante o período de maior circulação do vírus. A ação também é uma oportunidade para colocar a caderneta em dia com outras vacinas do calendário nacional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!