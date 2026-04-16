Sábado é dia de vacinação contra a gripe na Estação Ferroviária de Aquidauana

Ação será das 8h às 14h, voltada aos grupos prioritários e a população deve levar Cartão SUS ou carteira de vacinação
Agência Brasil
Neste sábado, dia 18, a Prefeitura de Aquidauana realiza uma ação especial de vacinação contra a gripe e atualização da caderneta de vacinação na Estação Ferroviária. O atendimento acontece das 8h às 14h e é voltado aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Podem receber a dose idosos, gestantes, crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com comorbidades, professores, profissionais da saúde, motoristas em geral e forças de segurança. A vacina contra a gripe é segura e oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A orientação é que os interessados compareçam ao local de vacinação portando o Cartão SUS ou a carteira de vacinação, documentos essenciais para o registro da dose aplicada e a atualização do calendário vacinal.
Manter a proteção em dia é sinal de cuidado com você e com quem você ama. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização para reduzir o risco de formas graves da gripe e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde durante o período de maior circulação do vírus. A ação também é uma oportunidade para colocar a caderneta em dia com outras vacinas do calendário nacional.
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