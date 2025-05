Sábado promete tempo firme e temperatura elevada em Aquidauana

Rua Estêvão Alves Corrêa - Aquidauana, Mato Grosso do Sul / Celine Regis/O Pantaneiro

O sábado em Aquidauana será marcado por tempo firme e temperaturas elevadas. A mínima registrada durante a madrugada foi de 20°C, e a máxima prevista para a tarde é de 31°C. O céu permanecerá predominantemente limpo, sem previsão de chuva ao longo do dia, com umidade relativa do ar variando entre 45% e 66%.

Os ventos soprarão de leste a sudeste, com velocidades entre 10 e 15 km/h. O índice UV está classificado como moderado, alcançando nível 5, o que requer atenção redobrada à exposição solar, especialmente durante o período da tarde.

Este cenário climático é ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios e eventos comunitários. No entanto, é recomendável o uso de protetor solar, hidratação constante e proteção contra o sol para evitar desconfortos causados pelo calor.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção do tempo seco e temperaturas elevadas, com possibilidade de chuvas isoladas apenas a partir da próxima semana. Acompanhe as atualizações diárias para se manter informado sobre as condições climáticas em Aquidauana.

