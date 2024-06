Sábado será de altas temperaturas e baixa umidade do ar em Aquidauana

Previsão de calor em MS / Divulgação

Aquidauana, localizada no Mato Grosso do Sul, terá um sábado com condições climáticas típicas para a época do ano. A previsão do tempo indica um dia bastante quente e seco, ideal para quem pretende realizar atividades ao ar livre, mas requerendo cuidados específicos devido às altas temperaturas e baixa umidade. A temperatura máxima prevista é de 33°C e a mínima de 20°C. Já a umidade do ar vai rondar os 24%. Não há previsão de chuva, com um clima ensolarado durante todo o dia.

Com essas condições, é essencial que a população se prepare adequadamente. Aqui estão algumas dicas importantes:

1. Hidratação: Beba bastante água ao longo do dia para evitar desidratação.

2. Proteção solar: Use protetor solar e roupas leves para se proteger dos raios UV.

3. Atividades ao ar livre: Se planeja praticar esportes ou passeios, prefira os horários da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas.

A previsão sem chuvas garante que eventos ao ar livre possam ser realizados sem preocupações com intempéries, mas a baixa umidade do ar também requer atenção especial, principalmente para pessoas com problemas respiratórios.

Estas condições climáticas são típicas para a região neste período do ano, e a população local já está acostumada com o calor intenso e o clima seco. Aproveite o fim de semana, mas sempre tomando os cuidados necessários para manter a saúde e o bem-estar.