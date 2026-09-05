Sábado será de calor e chance de chuvas rápidas em Aquidauana

Manhã deste sábado em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá um sábado (05) de sol entre algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, conforme a previsão do Climatempo. A temperatura deve variar entre 24°C e 31°C, enquanto a sensação térmica pode chegar aos 29°C.

A estimativa indica 3,1 milímetros de chuva, com 75% de probabilidade. As precipitações podem ocorrer de forma rápida durante o dia e também à noite.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 58% e 81%. Os ventos sopram de sudoeste, com velocidade média de três quilômetros por hora, mas com rajadas que podem alcançar 30 quilômetros por hora.

Em Aquidauana, o sol nasceu às 05h49 e se põe às 17h35, considerando o horário de Mato Grosso do Sul. A tendência é de um período maior de luz natural à medida em que o inverno vai chegando ao fim.

Temperaturas caem no feriado da Independência

A previsão aponta uma mudança no comportamento das temperaturas após o sábado. No domingo (06), os termômetros devem marcar entre 19°C e 23°C, indicando um dia bem mais ameno.

Na segunda-feira (07), a mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima chega aos 27°C. Após o feriado da Independência, a tendência é de retomada do calor, com temperaturas novamente em elevação.