Sábado será de calor intenso e sol forte em Aquidauana e Anastácio

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A previsão para este sábado, dia 30 de agosto, indica um cenário bem parecido em Aquidauana e Anastácio: céu limpo com sol predominante durante o dia e temperaturas que alcançam picos expressivos.

Pela manhã, o amanhecer será de calor ameno, com temperaturas já chegando aos 28 °C por volta das 8h. A partir daí, o clima esquenta rapidamente: entre 10h e 15h, as máximas oscilam entre 35 °C e 37 °C — momento mais crítico do dia em termos de calor.

À tarde, o calor continua forte, com variação entre 36 °C e 37 °C até por volta das 16h. Somente no final da tarde e à noite é que o clima começa a dar trégua, com as temperaturas caindo gradualmente até cerca de 28–30 °C por volta das 23h.

Com este padrão, tanto Aquidauana quanto Anastácio terão um sábado tipicamente quente, de verão antecipado, ideal para atividades externas com os cuidados certos.

Dicas para aproveitar bem o dia com saúde:

Prefira programar atividades ao ar livre no início da manhã ou à noite , quando o calor é mais ameno.

Hidrate-se com frequência, use protetor solar , chapéu ou boné, e óculos escuros para proteção adicional.

Evite a exposição direta ao sol entre 10h e 15h, que será o período mais quente do dia.

