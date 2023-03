Sábado será de sol, chuvas isoladas e altas temperaturas em Aquidauana

Centro de Aquidauana / Ronald Regis

Aquidauana amanheceu com céu aberto e temperatura amena. A previsão para este sábado em Mato Grosso do Sul indica tempo com sol e temperaturas altas. No decorrer do dia espera-se aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas.

São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada, mas podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento na região pantaneira. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade.

Para a Princesa do Sul, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada e temperatura máxima de 33ºC.