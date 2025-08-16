Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

O dia está convidativo para uma visita à Expoaqui / Sindicato Rural de Aquidauana/Instagram

O sábado, dia 16, promete ser de muito sol e calor intenso em Aquidauana, bem no auge da programação da Expoaqui 2025. Quem for ao Parque de Exposições para acompanhar os eventos deve se preparar para um dia típico de agosto no Pantanal: manhã fresca, tarde escaldante e noite agradável.

De acordo com a previsão meteorológica, o amanhecer será friozinho, com mínima de 13 °C. Mas as temperaturas sobem rápido logo pela manhã: às 8h, já chega aos 22 °C, alcançando 29 °C às 10h.

A tarde será de calor forte, com máximas previstas entre 33 °C e 35 °C entre 12h e 15h. Esse será o período mais quente do dia, exigindo atenção especial à hidratação e à proteção solar.

No fim da tarde, os termômetros começam a recuar, marcando 30 °C por volta das 17h. A noite, por sua vez, será de céu limpo e temperaturas mais agradáveis, variando de 26 °C a 23 °C até as 23h.

Recomendações para aproveitar a Expoaqui

Com o calor intenso, a dica é planejar a visita à Expoaqui para os períodos mais amenos: manhã e início da noite. Além de protetor solar, óculos escuros e chapéu, é essencial levar água para se manter hidratado.

A noite promete ser o momento ideal para curtir os shows, as atrações culturais e toda a movimentação no Parque de Exposições, já com clima mais fresco e agradável.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!