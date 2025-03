Sábado será de temperaturas amenas em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Celine Regis/O Pantaneiro

Aquidauana amanhece neste sábado sob céu nublado, com temperatura atual em torno de 24°C. Ao longo do dia, espera-se a ocorrência de tempestades isoladas em algumas áreas da região. As temperaturas devem variar entre mínima de 23°C e máxima de 35°C.

É importante que os moradores estejam atentos aos alertas de tempestade e chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos até as 9h da manhã deste sábado. Esses alertas indicam a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos fortes de 40 a 60 km/h e eventual queda de granizo.

Recomendações:

Evite abrigar-se sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Desconecte aparelhos eletrônicos da tomada para prevenir danos elétricos.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para obter informações atualizadas sobre as condições climáticas, consulte fontes oficiais e mantenha-se informado ao longo do dia.