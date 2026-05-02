Sábado será de tempo firme e calor em Aquidauana

A previsão de sol predominando ao longo do dia, sem expectativa de chuva para a região.
Você Repórter
O sábado (2) começou com tempo aberto em Aquidauana. O dia amanheceu com céu limpo, sem nuvens, mantendo o clima agradável nas primeiras horas da manhã após uma madrugada marcada pela bela iluminação da lua cheia, que permaneceu visível durante toda a noite.
De acordo com informações do site Climatempo, a previsão para este sábado é de sol predominando ao longo do dia, sem expectativa de chuva para a região.
As temperaturas devem variar entre 21°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 33°C durante a tarde, mantendo o clima quente e seco típico deste período do ano em Aquidauana.
A umidade relativa do ar pode apresentar queda nas horas mais quentes do dia, exigindo atenção com a hidratação e cuidados com a exposição prolongada ao sol.
O tempo firme também favorece atividades ao ar livre, movimentando clubes, balneários, pescarias e encontros familiares neste fim de semana na região do Pantanal sul-mato-grossense.
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