Sábado será de tempo firme e calor em Aquidauana

Você Repórter

O sábado (2) começou com tempo aberto em Aquidauana. O dia amanheceu com céu limpo, sem nuvens, mantendo o clima agradável nas primeiras horas da manhã após uma madrugada marcada pela bela iluminação da lua cheia, que permaneceu visível durante toda a noite.

De acordo com informações do site Climatempo, a previsão para este sábado é de sol predominando ao longo do dia, sem expectativa de chuva para a região.

As temperaturas devem variar entre 21°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 33°C durante a tarde, mantendo o clima quente e seco típico deste período do ano em Aquidauana.

A umidade relativa do ar pode apresentar queda nas horas mais quentes do dia, exigindo atenção com a hidratação e cuidados com a exposição prolongada ao sol.

O tempo firme também favorece atividades ao ar livre, movimentando clubes, balneários, pescarias e encontros familiares neste fim de semana na região do Pantanal sul-mato-grossense.