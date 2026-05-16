Sábado será de tempo firme em Aquidauana com pequena possibilidade de chuva

Já para este domingo (17), a previsão indica mudança nas condições do tempo e deve chover ao longo do dia
Os moradores de Aquidauana devem ter um sábado (16) de tempo mais estável e temperaturas agradáveis. De acordo com o site Climatempo, os termômetros devem variar entre 19°C e 29°C, com baixa probabilidade de chuva ao longo do dia.
O sol aparece entre nuvens durante a maior parte deste sábado, favorecendo atividades ao ar livre e mantendo o clima mais seco na região. A umidade relativa do ar, no entanto, deve apresentar variações típicas desta época do ano, principalmente no período da tarde.
Já para este domingo (17), a previsão indica mudança nas condições do tempo. Segundo o Climatempo, o dia deverá ser marcado por pancadas de chuva em diferentes períodos, deixando o clima mais instável em Aquidauana.
A tendência é de céu mais carregado e aumento da umidade, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Mesmo com as precipitações, as temperaturas devem continuar amenas.
A recomendação é para que a população fique atenta às atualizações da previsão do tempo, principalmente quem pretende viajar, participar de eventos ao ar livre ou realizar atividades no campo.
Infraestrutura
Mercado de trabalho
Sala Lilás
As Salas Lilás são espaços reservados dentro de delegacias da Polícia Civil, idealizados para garantir privacidade e atendimento humanizado a vítimas de violência.
Articulação
Ex-prefeito de Aquidauana foi acompanhado pela vereadora Meire Leite Vieira em Caracol; em Jardim, conversou com o produtor Jota
Saúde
Ação visa prevenir doenças e proteger a comunidade escolar
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