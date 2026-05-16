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CLIMA

Sábado será de tempo firme em Aquidauana com pequena possibilidade de chuva

Já para este domingo (17), a previsão indica mudança nas condições do tempo e deve chover ao longo do dia

Redação

Publicado em 16/05/2026 às 07:05

Atualizado em 16/05/2026 às 07:14

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Os moradores de Aquidauana devem ter um sábado (16) de tempo mais estável e temperaturas agradáveis. De acordo com o site Climatempo, os termômetros devem variar entre 19°C e 29°C, com baixa probabilidade de chuva ao longo do dia.

O sol aparece entre nuvens durante a maior parte deste sábado, favorecendo atividades ao ar livre e mantendo o clima mais seco na região. A umidade relativa do ar, no entanto, deve apresentar variações típicas desta época do ano, principalmente no período da tarde.

Já para este domingo (17), a previsão indica mudança nas condições do tempo. Segundo o Climatempo, o dia deverá ser marcado por pancadas de chuva em diferentes períodos, deixando o clima mais instável em Aquidauana.

A tendência é de céu mais carregado e aumento da umidade, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Mesmo com as precipitações, as temperaturas devem continuar amenas.

A recomendação é para que a população fique atenta às atualizações da previsão do tempo, principalmente quem pretende viajar, participar de eventos ao ar livre ou realizar atividades no campo.

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