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Sábado será quente em Aquidauana e sem chuva

De acordo com informações do site Climatempo, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 33°C no período da tarde.

Redação

Publicado em 25/04/2026 às 08:22

Atualizado em 25/04/2026 às 08:30

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Tempo em Aquidauana / Você Repórter

O sábado em Aquidauana (MS) será marcado por tempo firme e temperaturas elevadas ao longo do dia. De acordo com informações do site Climatempo, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 33°C no período da tarde.

A ausência de previsão de chuva garante um dia de céu aberto a parcialmente nublado, com predomínio de sol e sensação de calor mais intenso nas horas centrais do dia. A umidade relativa do ar pode apresentar queda durante a tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação.

O cenário climático favorece atividades ao ar livre, mas é importante evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes, geralmente entre 10h e 16h. O uso de protetor solar e roupas leves também é recomendado.

Para os próximos dias, a tendência deve seguir semelhante, com tempo seco e temperaturas típicas da região nesta época do ano.

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