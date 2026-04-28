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EVENTO

Sábado tem Feira da Estação em Aquidauana

Evento na rodoviária movimenta Aquidauana com cultura, música e gastronomia

Redação

Publicado em 28/04/2026 às 16:21

Atualizado em 28/04/2026 às 16:24

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Feira da Estação / Agecom

A cidade de Aquidauana recebe no próximo dia 2 de maio mais uma edição da Feira da Estação, evento que reúne cultura, lazer e incentivo à economia local em um só espaço. A programação acontece das 17h às 23h, na Estação Rodoviária de Aquidauana, com entrada gratuita e diversas atrações para toda a família.

Com a proposta de valorizar a produção local e oferecer um ambiente de convivência, a feira contará com uma ampla variedade de opções gastronômicas, artesanatos, brinquedos e produtos frescos da agricultura familiar. A iniciativa fortalece pequenos produtores e empreendedores, além de incentivar o consumo consciente e a valorização da cultura regional.

Um dos destaques da noite será o show ao vivo da dupla Evandro & Quiko, que promete animar o público com um repertório repleto de música regional e sucessos populares. A programação musical reforça o caráter cultural do evento, proporcionando entretenimento de qualidade aos visitantes.

Pensando também no público infantil, a feira contará com um espaço kids com brinquedos, garantindo diversão para as crianças enquanto as famílias aproveitam as demais atrações. O ambiente é planejado para ser acolhedor e acessível, estimulando a participação de toda a comunidade.

Promovida com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Aquidauana, a Feira da Estação se consolida como uma importante vitrine para artistas, produtores e empreendedores locais, além de ser uma excelente opção de lazer para moradores e visitantes. A expectativa é de grande público, reforçando o sucesso do evento no calendário cultural do município.

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