Sábado tem previsão de sol e chuvas isoladas em Aquidauana

Tempo será ensolarado / O Pantaneiro

O final de semana começa com o sábado (1) ensolarado e os termômetros com calor de 35°C em Aquidauana. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma circulação anticiclônica favorece este tempo mais quente e seco.

No Pantanal, a mínima prevista é de 23° e a máxima é de 35°C. Porto Murtinho terá mínima de 24°C e máxima de 33°C.

A combinação de calor e disponibilidade de umidade presente durante o outono no Estado possibilita a previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada. Chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento também podem ocorrer.

Em Campo Grande, a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 32°C, e na Grande Dourados a máxima atinge os 33°C. No sul, Ponta Porã e Iguatemi registram mínimas de 21°C e máximas de 30°C e 32°C, respectivamente. Em Três Lagoas, a mínima será de 22°C e a máxima de 34°C.

No norte, previsão de 22°C de mínima e máxima de 33°C.