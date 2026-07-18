Sábado tem previsão de sol entre nuvens e máxima de 31°C em Aquidauana

Sábado será de tempo estável em Aquidauana / O Pantaneiro

O sábado (18) será de tempo estável em Aquidauana. Conforme a previsão do Climatempo, o dia será marcado por sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva e com temperaturas elevadas ao longo da tarde.

A manhã começou com bastante nebulosidade e ventos na região pantaneira, mas sem a sensação característica de inverno. A mínima prevista é de 24°C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima deve chegar aos 31°C. A sensação térmica varia entre 24°C e 28°C.

No decorrer da manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mantendo o tempo firme. À noite, a nebulosidade diminui, e a previsão é de céu limpo.

A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 66%, enquanto os ventos sopram de norte, com velocidade média de 15 quilômetros por hora, favorecendo uma sensação de tempo agradável, principalmente no início da manhã e durante a noite.

