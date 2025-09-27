Sábado terá calor intenso de 41ºC em Aquidauana

O céu permanecerá com poucas nuvens durante a manhã, tarde e noite
Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana terá um sábado, 27 de setembro, marcado por altas temperaturas, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima pode chegar a 41ºC, enquanto a mínima não deve ficar abaixo de 22ºC.
Segundo o boletim, o céu permanecerá com poucas nuvens durante a manhã, tarde e noite, sem indicativos de mudança significativa no clima ao longo do dia.
