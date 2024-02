Saiba como cadastrar empresa no Mapa do Turismo de Aquidauana

Monumento de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Empresas do ramo turístico podem fazer parte do Mapa do Turismo em Aquidauana através de um cadastro.

A regularização junto ao Ministério do Turismo é extremamente importante para setor turístico de nossa cidade.

O objetivo é demostrar organização, legalidade e profissionalismo na prestação de serviços.

Os interessados podem fazer o cadastro pelo cadastur.turismo.gov.br.