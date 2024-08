Saiba quem são os candidatos a prefeito de Aquidauana anunciados nas convenções

Divulgação

Com o término do prazo para a realização das convenções partidárias, que definem os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos municípios, três nomes foram confirmados na disputa pelo Executivo Municipal de Aquidauana.

De acordo com o calendário eleitoral, os partidos e federações tiveram até segunda-feira (5) para estabelecer as coligações que irão concorrer nas eleições municipais de 2024. O registro das candidaturas deve ser feito até o dia 15 de agosto, e as eleições municipais estão marcadas para o dia 6 de outubro.

Confira os candidatos anunciados para concorrer à prefeitura neste ano:

Gilvan Fernandes - PSOL

Gilvan Fernandes - Dilvulgação

Gilvan Fernandes, motorista de aplicativo, teve seu nome aprovado em ato de convenção e terá a Pastora Suely como candidata a vice.

Mauro do Atlântico - PSDB

Mauro do Atlântico - Divulgação

Mauro Batista, popularmente conhecido como Mauro do Atlântico, é empresário e tem uma trajetória marcada pela atuação como vereador e presidente da Câmara de Aquidauana. Além disso, foi Secretário de Educação do Município. Seu candidato a vice-prefeito é Murilo Silva.

Sandro Azambuja - Avante

Sandro Azambuja - Divulgação

Sandro Azambuja, empresário do agronegócio, oficializou sua candidatura durante convenção realizada no último final de semana. Ele terá o médico Aldemir Fernandes como vice em sua chapa.



Matéria atualizada em 09/08/2024 às 10h00