15 de Outubro de 2025 • 12:53

Esporte

Saiba tudo sobre a corrida comemorativa dos 40 anos da Unimed neste sábado

A competição reunirá atletas e comunidade em uma programação que integra esporte e solidariedade

Da redação

Publicado em 15/10/2025 às 11:16

Agência Brasil

O município de Aquidauana realizará no sábado, 18 de outubro de 2025, a Corrida Unimed 2025 - Bora Corre, evento que celebra os 40 anos da Unimed Aquidauana. Com concentração no Estádio Municipal Noroeste a partir das 14h, a competição reunirá atletas e comunidade em uma programação que integra esporte e solidariedade.

A programação inclui três modalidades: Corrida Livre nas distâncias de 5km e 10km, Caminhada de 3km - ambas com largada às 16h30 - e Corrida Kids, com mini percurso iniciando às 16h. As categorias foram planejadas para permitir participação de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

A inscrição tem caráter solidário: os participantes devem doar 2kg de alimentos não perecíveis. Os kits de participação serão entregues na sexta-feira anterior ao evento na sede da Unimed, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

O evento conta com organização da Unimed Aquidauana em parceria com a Prefeitura Municipal e apoio de diversas instituições, incluindo Federação das Unimed's MS, SICOOB, Sistema OCB/MS, Farmácia Popular, Laboratório LACA, Herbalife, Éder da Voz, Ebenézer Gás, Hidráulica Campo Grande, Sanesul, Polícia Militar, 9º BE CMB, Detran-MS e Agência Municipal de Trânsito.

A iniciativa busca promover a saúde por meio da prática esportiva enquanto fortalece o compromisso social com a comunidade aquidauanense.

Para saber mais, clique no link: https://www.racems.com.br/evento/2170/corrida-pedestre-unimed-aquidauana-2025

Leia Também

