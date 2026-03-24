Sala do Empreendedor e Sebrae promovem workshopÂ para salÃµes de beleza em Aquidauana

CapacitaÃ§Ã£o gratuita acontece nos dias 26 e 27 de marÃ§o
Durante os encontros, os participantes aprenderÃ£o tÃ©cnicas para definir preÃ§os justos, considerar custos operacionais e valorizar o prÃ³prio trabalho / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A Sala do Empreendedor de Aquidauana, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o Workshop de Formação de Preço em Salão de Beleza. A capacitação tem como objetivo ensinar profissionais da área a precificar corretamente os serviços, garantindo a margem de lucro e contribuindo para o crescimento sustentável do negócio.
O workshop acontecerá nos dias 26 e 27 de março, sempre a partir das 18h, na Sala do Empreendedor de Aquidauana. Embora seja voltado para profissionais de salão de beleza, a capacitação também está aberta a barbeiros, designers de sobrancelha e profissionais que trabalham com cílios, ampliando o público beneficiado.
Durante os encontros, os participantes aprenderão técnicas para definir preços justos, considerar custos operacionais e valorizar o próprio trabalho, aspectos fundamentais para a rentabilidade e a competitividade no mercado de beleza.
Serviço – Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 3241-1385. As vagas são limitadas, e a organização reforça a importância da participação para quem deseja aprimorar a gestão do próprio negócio. A iniciativa integra as ações de apoio ao microempreendedor individual e aos pequenos negócios promovidas pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Sebrae.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
OcorrÃªncia
Adolescente morre apÃ³s afogamento no Porto Geral de LadÃ¡rio
CrianÃ§a de 2 anos Ã© resgatada apÃ³s afogamento no Rio Paraguai-Mirim
Moradores anunciam possÃvel afogamento no Rio Aquidauana
InaceitÃ¡vel
Tribunal sul-mato-grossense manifesta solidariedade aos magistrados e reafirma compromisso com o enfrentamento ao racismo
Galeria de fotos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS