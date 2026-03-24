Sala do Empreendedor e Sebrae promovem workshopÂ para salÃµes de beleza em Aquidauana

Durante os encontros, os participantes aprenderÃ£o tÃ©cnicas para definir preÃ§os justos, considerar custos operacionais e valorizar o prÃ³prio trabalho / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Sala do Empreendedor de Aquidauana, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o Workshop de Formação de Preço em Salão de Beleza. A capacitação tem como objetivo ensinar profissionais da área a precificar corretamente os serviços, garantindo a margem de lucro e contribuindo para o crescimento sustentável do negócio.

O workshop acontecerá nos dias 26 e 27 de março, sempre a partir das 18h, na Sala do Empreendedor de Aquidauana. Embora seja voltado para profissionais de salão de beleza, a capacitação também está aberta a barbeiros, designers de sobrancelha e profissionais que trabalham com cílios, ampliando o público beneficiado.

Durante os encontros, os participantes aprenderão técnicas para definir preços justos, considerar custos operacionais e valorizar o próprio trabalho, aspectos fundamentais para a rentabilidade e a competitividade no mercado de beleza.

Serviço – Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 3241-1385. As vagas são limitadas, e a organização reforça a importância da participação para quem deseja aprimorar a gestão do próprio negócio. A iniciativa integra as ações de apoio ao microempreendedor individual e aos pequenos negócios promovidas pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Sebrae.

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