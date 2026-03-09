Sala do Empreendedor oferece curso de higiene para comerciantes em Aquidauana

A iniciativa tem como objetivo garantir mais qualidade, seguranÃ§a e regularizaÃ§Ã£o para os negÃ³cios do setor alimentÃ­cio no municÃ­pio / AgÃªncia Brasil

A Sala do Empreendedor de Aquidauana, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (SECTUR) e a Secretaria Municipal de Saúde, convida comerciantes do ramo alimentício para participar do Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos.

A capacitação será realizada na terça-feira, dia 10, às 15h30, no Mercadão Municipal. O curso é pré-requisito para a emissão do Alvará Sanitário, documento obrigatório para o funcionamento regular de estabelecimentos que trabalham com alimentos.

De acordo com a organização, a iniciativa tem como objetivo garantir mais qualidade, segurança e regularização para os negócios do setor alimentício no município. Interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 3241-1385.

