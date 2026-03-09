Sala do Empreendedor oferece curso de higiene para comerciantes em Aquidauana

CapacitaÃ§Ã£o Ã© prÃ©-requisito para emissÃ£o do AlvarÃ¡ SanitÃ¡rio e serÃ¡ realizada na terÃ§a-feira no MercadÃ£o Municipal
A iniciativa tem como objetivo garantir mais qualidade, seguranÃ§a e regularizaÃ§Ã£o para os negÃ³cios do setor alimentÃcio no municÃpio / AgÃªncia Brasil
A Sala do Empreendedor de Aquidauana, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (SECTUR) e a Secretaria Municipal de Saúde, convida comerciantes do ramo alimentício para participar do Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos.
A capacitação será realizada na terça-feira, dia 10, às 15h30, no Mercadão Municipal. O curso é pré-requisito para a emissão do Alvará Sanitário, documento obrigatório para o funcionamento regular de estabelecimentos que trabalham com alimentos.
De acordo com a organização, a iniciativa tem como objetivo garantir mais qualidade, segurança e regularização para os negócios do setor alimentício no município. Interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 3241-1385.
