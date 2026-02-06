Salão Paroquial acolhe famílias afetadas por alagamentos em Aquidauan

Paróquia Imaculada Conceição / Arquivo/O Pantaneiro

Famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias em Aquidauana estão sendo acolhidas no Salão Paroquial da Paróquia Imaculada Conceição. Até o momento, pelo menos cinco famílias precisaram deixar suas casas após terem os imóveis invadidos pela água em decorrência dos alagamentos provocados pelo grande volume de chuva.



A informação foi divulgada pelo pároco Padre Paulo Souza, missionário redentorista, por meio das redes sociais da paróquia. Segundo o comunicado, a comunidade paroquial abriu o espaço para oferecer abrigo temporário às famílias afetadas, garantindo acolhimento enquanto a situação climática permanece instável no município.



No comunicado, o padre destacou que, diante das fortes chuvas, a prioridade tem sido oferecer apoio imediato às famílias desalojadas, e reforçou o convite à população para colaborar com doações, voluntariado ou orações. A mobilização segue a partir desta quinta-feira (6) e deve continuar enquanto houver necessidade de acolhimento.



“Seguimos unidos em oração e ação”, ressaltou Padre Paulo Souza, ao pedir solidariedade da comunidade aquidauanense neste momento.



As chuvas intensas dos últimos dias elevaram o nível do Rio Aquidauana e causaram pontos de alagamento em diversos bairros da cidade, mantendo moradores e autoridades em estado de alerta. A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a redobrar os cuidados em áreas de risco.

