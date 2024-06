Salários de maio dos servidores de Aquidauana já estão na conta

Os servidores municipais de Aquidauana receberam uma boa notícia na sexta-feira (31). O pagamento referente ao mês de maio já está disponível nas contas bancárias. O pagamento reflete o compromisso da administração municipal com seus funcionários.

Além de trazer alívio financeiro, a medida também impulsiona a economia local, uma vez que os servidores tendem a utilizar parte dos seus rendimentos em compras e serviços no comércio de Aquidauana. Para mais informações sobre a gestão financeira do município e outros projetos em andamento, os servidores e cidadãos podem acompanhar as atualizações no site oficial da Prefeitura de Aquidauana e nas redes sociais.