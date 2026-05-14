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Samu 192 de Aquidauana realiza capacitação internacional e fortalece integração com o Paraguai

A proposta foi proporcionar uma experiência próxima da rotina vivenciada pelas equipes do Samu, estimulando o raciocínio rápido, a tomada de decisão e o controle emocional em cenários adversos

Da redação

Publicado em 14/05/2026 às 11:22

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Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Aquidauana realizou na última semana, uma ação de capacitação em âmbito internacional e levou conhecimento técnico e prático até o Paraguai, promovendo uma importante iniciativa voltada à formação de futuros profissionais da saúde.
A equipe esteve na cidade de Pedro Juan Caballero, onde conduziu um treinamento com acadêmicos de medicina da Universidad Sudamericana.
A atividade foi organizada pela Liga Acadêmica de Habilidades Médicas e teve como foco o fortalecimento das práticas de atendimento pré-hospitalar (APH), com abordagem dinâmica e alinhada à realidade enfrentada pelos profissionais em situações de urgência e emergência.
Durante o treinamento, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e, principalmente, atividades práticas envolvendo suporte básico de vida, reanimação cardiopulmonar (RCP), manejo de pacientes críticos, imobilização e atendimento a vítimas de trauma.
A proposta foi proporcionar uma experiência próxima da rotina vivenciada pelas equipes do Samu, estimulando o raciocínio rápido, a tomada de decisão e o controle emocional em cenários adversos.
A iniciativa destaca a importância da cooperação entre Brasil e Paraguai, especialmente em regiões de fronteira, onde as demandas por atendimentos de urgência são frequentes e compartilhadas entre os dois países. A troca de experiências e protocolos contribui diretamente para a qualificação dos serviços e para a melhoria do atendimento à população.
Participaram da ação o coordenador do SAMU, Heverton Bandeira Bastos; a enfermeira responsável técnica, Vanessa Arce Lopes; a enfermeira Camila Mayer Mirowski; os técnicos de enfermagem Anderson Melquíades Gomes de Arruda e Karina Barros de Souza Ragalzi; e os condutores socorristas Leandro Vincentini e Lucas de Oliveira Ferreira Pinho.
Para a equipe, a experiência representa um avanço significativo na construção de parcerias internacionais e no fortalecimento da formação em saúde baseada na prática.

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