SAMU atende duas vítimas em estado grave após acidente no Serraria

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Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e do Corpo de Bombeiros Militar na tarde desta quarta-feira (15), no Bairro Serraria. A colisão envolvendo uma motocicleta Honda Titan e uma caminhonete Toyota Hilux ocorreu por volta das 17h51, no cruzamento das ruas Antônio Campelo e Pedro Pace.

De acordo com informações repassadas pelo SAMU 192, a ocorrência foi registrada como uma colisão de grande impacto, deixando duas pessoas gravemente feridas. Assim que recebeu o chamado, a equipe de emergência foi deslocada para o local e encontrou as vítimas caídas ao solo, ambas necessitando de atendimento imediato.

A primeira vítima apresentava quadro considerado extremamente grave. Segundo os socorristas, a pessoa estava inconsciente, com sinais de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e um importante ferimento na região da face. Diante da situação crítica, os profissionais iniciaram rapidamente os protocolos de atendimento ao trauma, realizando estabilização clínica, monitorização contínua e demais procedimentos necessários para garantir o transporte seguro até a unidade hospitalar de referência.

A segunda vítima também sofreu ferimentos severos. Ela apresentava Traumatismo Cranioencefálico (TCE), lesões faciais e suspeita de fratura no membro inferior direito. O atendimento foi realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que efetuou os procedimentos de imobilização e suporte ao trauma antes do encaminhamento para atendimento hospitalar.

A ocorrência evidenciou mais uma vez a importância da atuação integrada entre os serviços de emergência. A rápida resposta das equipes e a execução dos protocolos adequados de atendimento pré-hospitalar são fundamentais para aumentar as chances de sobrevivência e recuperação das vítimas em situações de alta complexidade.

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram divulgadas até o momento. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.