SAMU atende gestante que deu à luz em residência no bairro Santa Terezinha

Criança nasceu dentro da viatura / Divulgação

Na manhã deste sábado, 30, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana foi acionada para atender uma emergência no bairro Santa Terezinha. A gestante, residente na Rua José Ravaglia, entrou em trabalho de parto em sua residência.

Ao chegar à cena, a equipe do SAMU encontrou a mãe em avançado trabalho de parto. Os profissionais de saúde tiveram que intervir e auxiliar no processo, culminando com o nascimento de uma menina por volta das 08h00 da manhã.

Após o parto bem-sucedido, mãe e bebê foram transportadas para a Maternidade Padre Thiago Palmeiras, no Hospital Regional Estácio Muniz em Aquidauana.

Até o momento, ambas passam bem, recebendo os cuidados necessários na unidade hospitalar. A rapidez e eficácia da resposta do SAMU destacam a importância desse serviço em situações críticas, assegurando o bem-estar da população.