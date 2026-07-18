SAMU atende vítima de colisão entre carro e motocicleta em Aquidauana

Samu

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana atendeu, na manhã deste sábado, uma vítima de um sinistro de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta no cruzamento das ruas 13 de Junho e Luiza da Costa Rondon, no bairro Vila Eliane.

O chamado foi registrado por volta das 11h39. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o condutor de uma motocicleta Yamaha YBR, que havia sido atingido lateralmente por um veículo.

A vítima estava consciente, orientada e pouco comunicativa. Imediatamente, a equipe iniciou os protocolos de atendimento ao trauma, realizando avaliação clínica completa e monitorização dos sinais vitais.

Durante o exame físico, os profissionais não identificaram indícios de fraturas. No entanto, o motociclista apresentava dor abdominal intensa e sensibilidade à palpação, quadro que exige atenção devido à possibilidade de lesões internas provocadas pelo impacto da colisão.

Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica para realização de exames complementares e definição da conduta terapêutica.

O SAMU 192 reforça que a prudência no trânsito é essencial para reduzir o número de acidentes. O respeito à sinalização, a atenção redobrada nos cruzamentos e o cumprimento das leis de trânsito são atitudes que contribuem para a preservação de vidas.

SAMU 192 – Atendimento rápido, técnico e comprometido com a preservação da vida.