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TRANSITO

SAMU atende vítima de colisão entre carro e motocicleta em Aquidauana

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (18) no bairro Vila Eliane

Redação

Publicado em 18/07/2026 às 15:16

Atualizado em 18/07/2026 às 15:18

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Samu

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana atendeu, na manhã deste sábado, uma vítima de um sinistro de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta no cruzamento das ruas 13 de Junho e Luiza da Costa Rondon, no bairro Vila Eliane.

O chamado foi registrado por volta das 11h39. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o condutor de uma motocicleta Yamaha YBR, que havia sido atingido lateralmente por um veículo.

A vítima estava consciente, orientada e pouco comunicativa. Imediatamente, a equipe iniciou os protocolos de atendimento ao trauma, realizando avaliação clínica completa e monitorização dos sinais vitais.

Durante o exame físico, os profissionais não identificaram indícios de fraturas. No entanto, o motociclista apresentava dor abdominal intensa e sensibilidade à palpação, quadro que exige atenção devido à possibilidade de lesões internas provocadas pelo impacto da colisão.

Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica para realização de exames complementares e definição da conduta terapêutica.

O SAMU 192 reforça que a prudência no trânsito é essencial para reduzir o número de acidentes. O respeito à sinalização, a atenção redobrada nos cruzamentos e o cumprimento das leis de trânsito são atitudes que contribuem para a preservação de vidas.

SAMU 192 – Atendimento rápido, técnico e comprometido com a preservação da vida.

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