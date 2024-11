SAMU completa 12 anos de atendimento em Aquidauana

Equipe do SAMU em Aquidauana / Agecom, Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) completou 12 anos de implantação em Aquidauana, em 12 de novembro. O SAMU de Aquidauana já realizou 1.763 atendimentos do começo deste ano até agora, perfazendo mais de 13 mil atendimentos desde sua implantação em 2012.

Atendendo Aquidauana, Anastácio e região, incluindo até limites com outros municípios e área rural, no caso, o Pantanal, o SAMU de Aquidauana é composto por 23 profissionais sendo 14 profissionais de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem), 7 condutores socorrista, 1 auxiliar administrativo e 1 auxiliar de serviços gerais.

Em 12 anos do SAMU 192 de Aquidauana, recebeu investimentos para melhoraria da infraestrutura, uniformização dos profissionais e operacionalização do SAMU, que o órgão tem recebido na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e o apoio dado, também, pelos vereadores da Câmara de Aquidauana.

Com uma escala de plantão de 12h x 60h, de janeiro de 2024 até hoje, o SAMU de Aquidauana já realizou 1.763 atendimentos, perfazendo mais de 13 mil atendimentos desde sua implantação em 2012.

Segundo o coordenador do SAMU do município, Héverton Bastos, a confiança e credibilidade que a população dá ao SAMU, ajuda no dia a dia. "Agradecemos principalmente, aos investimentos que o prefeito Odilon e à SESAU pela destinação do SAMU. Se hoje temos uma sede própria, condições e estrutura para trabalhar e chegar aos 13 mil atendimentos, é fruto de todo esse investimento e trabalho. Em nome da família SAMU nossa gratidão, Aquidauana”, finalizou.

COMO FUNCIONA O SAMU?

O serviço é gratuito, acessado pelo número "192", funciona 24 horas por dia e 07 dias por semana, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acionados por uma Central de Regulação das Urgências, que funciona em Campo Grande.

Ou seja, quando solicitado via 192, a ligação em primeiro momento vai para a central, localizada em Campo Grande, aí por lá é feita a triagem e, posteriormente, encaminhada a ocorrência para o SAMU de Aquidauana.

QUANDO DEVE SER ACIONADO O SAMU?

Quando por exemplo houver problemas cardiorrespiratórios; intoxicação exógena e envenenamento; queimaduras graves; maus tratos; trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; tentativa de suicídio; crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; acidentes/traumas com vítimas; choque elétrico; suspeita de Infarto ou AVC; agressão por arma de fogo ou arma branca; soterramento e desabamento; crises convulsivas; bem como, outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso.