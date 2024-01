SAMU de Aquidauana atende mais de 2 mil ocorrências em 2023

Ilustrativa

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 de Aquidauana, contabilizou, em 2023, mais de 2 mil envios da unidade de suporte básico para atendimento de pessoas em situação de urgência e emergência nos município de Aquidauana, Anastácio e região.

Em 2023 foi contabilizado 2.260 atendimentos do serviço para prestar socorro em casos de urgência e emergência; em 2022, a total foi de 2.596, já em 2021, foram 2.066 atendimentos e 2020, foram 1.603. Totalizando nos últimos 4 anos 8.525 atendimento de urgência e emergência.

O SAMU 192 de Aquidauana conta com uma base descentralizada regulada pela Central de Regulação das Urgências (CRU) de Campo Grande - MS, uma frota qualificada composta de 2 Unidades de Suporte Básico (USB), sendo uma delas para atendimento em áreas de difícil acesso e área rural (reserva técnica), com equipe 24 horas.

Conforme os dados, do total de ocorrências, 180 foram de atendimentos a acidentes de trânsito (colisões, atropelamentos, queda de moto, queda de bicicleta, capotamento etc.); 130 atendimentos a vítimas que sofreram algum tipo de queda (própria altura, altura elevada, queda de animal, etc.); 53 atendimentos a vítimas que sofreram algum tipo de violência física (agressão, ferimento por abjeto desconhecida, etc.); 1 atendimento de violência sexual; 13 atendimentos a pacientes que tentou tirar a própria vida; 17 ateimemos a vítimas com ferimento por arma branca (faca); 1 vítima atendida com ferimento de arma de fogo; 1.489 foram de atendimento clínico adulto ; 117 atendimento clínico pediátrico; 66 de atendimento psiquiátrico ; 104 de atendimento a gestante em trabalho de parto; 41 atendimento em óbitos e 48 atendimentos em eventos, treinamentos e palestras.

O SAMU 192 Aquidauana MS é um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pelo telefone 192.