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DOMINGO

SAMU de Aquidauana atende vítimas com lacerações após acidente nesta madrugada

Dois jovens, ambos de 20 anos, ficaram feridos após um acidente com motocicleta neste domingo (02)

Redação

Publicado em 02/08/2026 às 10:41

Atualizado em 02/08/2026 às 10:57

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SAMU

Dois jovens, ambos de 20 anos, ficaram feridos após um acidente com motocicleta registrado na madrugada deste domingo (2), na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado por volta das 5h34 para atender a ocorrência.

De acordo com as informações repassadas pelas equipes de socorro, o condutor da motocicleta teria perdido o controle da direção, provocando a queda.

No local, os socorristas encontraram o motociclista consciente, com escoriações abrasivas em diversas partes do corpo e uma laceração na perna direita.

O passageiro da motocicleta, também consciente, apresentava uma laceração na face do lado direito, com perda de tecido, além de escoriações pelo corpo.

Após a avaliação inicial, as equipes do SAMU realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, estabilizaram as vítimas e as encaminharam para uma unidade hospitalar, onde receberam atendimento médico e deram continuidade ao tratamento.

O SAMU 192 reforça a importância da condução responsável, do respeito às leis de trânsito e do uso correto dos equipamentos de proteção, especialmente o capacete, fundamentais para reduzir a gravidade dos acidentes e preservar vidas.

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