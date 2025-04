SAMU de Aquidauana capacita mais de 600 professores de Anastácio em primeiros socorros

Divulgação/ Samu

Nos dias 10 e 11 de abril, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana realizou uma capacitação em primeiros socorros voltada a mais de 600 profissionais da rede municipal de ensino de Anastácio. A ação aconteceu no Centro de Convenções do município e teve como foco o cumprimento da Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018), que exige treinamento em primeiros socorros para educadores e funcionários de instituições escolares e de recreação infantil.



A formação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce Lopes, responsável técnica e membro do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, juntamente com sua equipe. O treinamento incluiu conteúdos teóricos e práticos sobre como agir em situações de emergência, como engasgos, quedas, convulsões e paradas cardiorrespiratórias, comuns no ambiente escolar.



A Lei Lucas foi criada após a morte de Lucas Begalli Zamora, um menino de 10 anos que sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua escola em 2017. A mãe do garoto, Alessandra Begalli, liderou a mobilização para garantir que outras crianças tivessem mais chances de receber ajuda imediata em casos semelhantes.



“O intuito desta capacitação é cumprir o que determina a lei federal e passar conhecimento teórico-prático aos servidores da rede de educação, proporcionando a capacidade de atuar em situações de emergência que possam ocorrer durante o ano letivo”, explicou Héverton Bastos, coordenador do SAMU de Aquidauana.

