SAMU de Aquidauana prestou 2.017 atendimentos de urgência em 2024

Agecom, Divulgação

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana atendeu 2.017 chamados de urgência e emergência em 2024, conforme balanço divulgado pelo Serviço.

O SAMU presta serviço gratuito e funciona 24 horas com 1 equipe por plantão, 7 dias na semana, atendendo 5 distritos e 2 municípios, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados com equipe capacitada.

Há ainda a realização de treinamentos, palestras e apoios em eventos organizados pelo município.

O SAMU 192 de Aquidauana possui uma frota de quatro veículos, sendo uma viatura USB Bravo 05 Renault Master operacional doação do Ministério da Saúde sob renovação de frota; uma viatura USB Bravo 03 S10 4X4 adquirida com aporte da Câmara Municipal e da Prefeitura de Aquidauana; uma viatura USB Mercedes-Benz na reserva técnica; e uma viatura USB Bravo 01 Fiat Ducato destinada para treinamentos.

O balanço do SAMU aponta 1.708 atendimentos em Aquidauana e mais 309 em Anastácio.

Confira abaixo mais dados de atendimentos:

- Atendimento a vítimas de acidentes de trânsito: 221

- Atendimento a vítimas de queda (própria altura, altura elevada, etc): 140

- Atendimento a vítima de violência física (Agressão física): 56

- Atendimento a vítima com Ferimento por Arma Branca (Faca): 18

- Atendimento a vítima com Ferimento por Arma de Fogo: 2

- Tentativa de suicídio: 32

- Atendimento clínico a paciente adulto: 1.079

- Atendimento clínico a paciente pediátrico: 109

- Atendimento a paciente psiquiátrico: 74

- Atendimento a pacientes gestante: 107

- Atendimento a pacientes gestante realização de parto: 1

- Atendimento outros: 178