Samu de Aquidauana realiza ação em Estabelecimento Penal

A Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU) realizou uma oficina de capacitação para reeducandos do Estabelecimento Penal de Aquidauana.



A ação ocorreu na sexta-feira (18), denominada “Capacitação de Primeiros Socorros” foi conduzida pela equipe do SAMU de Aquidauana, por meio dos profissionais Héverton Bastos - coordenador, Vanessa Arce Lopes, enfermeira técnica responsável e Daniele Torres – técnica de enfermagem.



Oportunamente, a equipe do SAMU falou sobre procedimentos diante de engasgo, hemorragia, queda, convulsão, parada cardiorespiratória, queimadura, acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão, alergia e dor toráxica.



Claudio Alviço, diretor do Estabelecimento Penal, agradeceu a ação da prefeitura: “Muito bom receber vocês com esse tipo de iniciativa, que vem ao encontro com a real necessidade nossa. Selecionamos um interno de cada cela, para que eles aproveitem ao máximo esta capacitação e repliquem para os demais internos. Obrigado!”.



Acompanharam também de perto a “Capacitação de Primeiros Socorros” os profissionais do Estabelecimento Penal: Julio Klein - enfermeiro, Gabriela Maidana - dentista e Márcia Gomes Lemos – policial penal e assistente social.