SAMU de Aquidauana realiza parto na BR-262 durante atendimento

Um momento que começou como uma ocorrência de emergência terminou com um desfecho emocionante na manhã deste sábado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana realizou o parto de uma gestante às margens da BR-262, durante o deslocamento para o Hospital Regional de Aquidauana.

O atendimento teve início por volta das 9h36, quando a equipe foi acionada para socorrer uma gestante de 35 anos, com 38 semanas de gravidez, na Aldeia Imbiruçu, localizada no Distrito de Taunay. A mulher havia entrado em trabalho de parto e precisava ser encaminhada à unidade hospitalar.

Durante o trajeto, porém, o trabalho de parto evoluiu rapidamente. A gestante apresentou o rompimento da bolsa amniótica e contrações cada vez mais frequentes e intensas, impossibilitando que o deslocamento até o hospital fosse concluído com segurança.

Diante da situação, os profissionais interromperam a ambulância às margens da BR-262, cerca de 25 quilômetros de Aquidauana, e iniciaram imediatamente o procedimento de parto, seguindo rigorosamente os protocolos de assistência pré-hospitalar.

Em poucos minutos, nasceu uma menina, saudável e em bom estado geral. Ainda no local, a recém-nascida recebeu todos os cuidados essenciais, incluindo aquecimento, avaliação inicial, clampeamento do cordão umbilical e monitoramento contínuo, enquanto a mãe também foi assistida e estabilizada pela equipe.

Após o nascimento e a estabilização de ambas, mãe e filha foram encaminhadas com segurança ao Hospital Regional de Aquidauana, onde receberam continuidade no atendimento médico.

A ocorrência reforça o preparo técnico e a capacidade de resposta das equipes do SAMU 192, que diariamente atuam em situações críticas e, muitas vezes, imprevisíveis. Além de atender casos de urgência e emergência, o serviço também está preparado para conduzir com segurança um dos momentos mais marcantes da vida: o nascimento de uma criança.

A atuação da equipe foi marcada pelo profissionalismo, serenidade e dedicação, transformando um momento de tensão em uma história de esperança, emoção e alegria.

Neste sábado, a sirene da ambulância não anunciou apenas uma emergência. Ela marcou a chegada de uma nova vida.

À pequena guerreira que acaba de nascer, ficam os votos de muita saúde, felicidade e uma vida repleta de conquistas. À mãe, o desejo de uma rápida recuperação.

SAMU 192 – Cada segundo importa. Cada atendimento pode mudar uma história. Cada vida é a nossa missão.