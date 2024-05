SAMU de Aquidauana socorre vitima de acidente

Diego Cremonezi

Nesta sexta-feira, 31, por volta das 13 horas, um acidente de trânsito foi registrado na rua José Raváglia esquina com rua Antônio Campelo na região do Residêncial Dona Nenê/Previsul em Aquidauana.

A equipe do SAMU - 192 de Aquidauana foi acionada para atender a vitima que pilotava uma motocicleta no momento do acidente.

O homem recebeu atendimento no local, foi imobilizado e em seguida removido para o Pronto Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Um equipe da Polícia Militar também compareceu ao local do acidente para as providências de praxe, além de controlar o trânsito visando evitar acidentes durante o atendimento a vítima.