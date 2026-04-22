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Saúde

Samu de Aquidauana vai ao Paraguai capacitar estudantes de medicina

Treinamento aconteceu em Pedro Juan Caballero com foco em atendimento pré-hospitalar, RCP e manejo de pacientes críticos

Da redação

Publicado em 22/04/2026 às 11:17

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Durante a capacitação, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e, principalmente, a atividades práticas envolvendo suporte básico de vida / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Aquidauana promoveu na última semana, uma ação de capacitação em âmbito internacional, levando conhecimento técnico e prático até o Paraguai. A iniciativa, voltada à formação de futuros profissionais da saúde, ocorreu na cidade de Pedro Juan Caballero, onde a equipe conduziu um treinamento com acadêmicos de medicina da Universidad Sudamericana.

A atividade foi organizada pela Liga Acadêmica de Habilidades Médicas e teve como foco o fortalecimento das práticas de atendimento pré-hospitalar (APH), com abordagem dinâmica e alinhada à realidade enfrentada pelos profissionais em situações de urgência e emergência.

Durante a capacitação, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e, principalmente, a atividades práticas envolvendo suporte básico de vida, reanimação cardiopulmonar (RCP), manejo de pacientes críticos, imobilização e atendimento a vítimas de trauma. A proposta foi proporcionar uma experiência próxima da rotina vivenciada pelas equipes do Samu, estimulando o raciocínio rápido, a tomada de decisão e o controle emocional em cenários adversos.

A iniciativa destaca a importância da cooperação entre Brasil e Paraguai, especialmente em regiões de fronteira, onde as demandas por atendimentos de urgência são frequentes e compartilhadas entre os dois países. A troca de experiências e protocolos contribui diretamente para a qualificação dos serviços e para a melhoria do atendimento à população.

Participaram da ação o coordenador do Samu, Heverton Bastos; a enfermeira responsável técnica, Vanessa Arce Lopes; a enfermeira Camila Mayer; os técnicos de enfermagem Anderson Melquíades e Karina Ragalzi; e os condutores socorristas Leandro Vicentini e Lucas de Oliveira Pinho.

Para a equipe, a experiência representa um avanço significativo na construção de parcerias internacionais e no fortalecimento da formação em saúde baseada na prática. O Samu de Aquidauana reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento e com a disseminação de conhecimento que salva vidas.

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