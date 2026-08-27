Samu enfrenta missão de 6 horas em acidente na área rural de Aquidauana

Samu chamou atenção para os desafios enfrentados em ocorrências registradas fora da área urbana / Divulgação/Samu

Uma ocorrência de queda de moto exigiu mobilização prolongada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) nesta quinta-feira (27), em uma área rural de difícil acesso em Aquidauana, às margens da BR-419. A vítima, uma homem de 31 anos, sofreu o acidente na região de uma fazenda, no início da manhã, por volta das 07h40. Após mais de seis horas, ele deu entrada consciente no hospital e segue em avaliação médica.

De acordo com o Samu, a dificuldade de deslocamento para o local da queda fez com que a equipe precisasse realizar uma interceptação. Antes da chegada do serviço de emergência, o homem havia sido retirado do local do acidente por populares e colocado em uma caminhonete Toyota, que seguia para um ponto onde pudesse ser encontrada pela equipe do Samu.

Quando foi localizado, o homem estava sentado no banco dianteiro do veículo e relatava dores no antebraço direito, no tornozelo direito e na região dos arcos costais do lado esquerdo.

A equipe realizou a avaliação inicial seguindo o protocolo de atendimento ao trauma e fez a imobilização dos membros que apresentavam lesões.

Atendimento se estendeu por horas

Apesar de a vítima ter sido localizada, a ocorrência só foi concluída no início da tarde desta quinta-feira. O deslocamento em área rural, o atendimento e o transporte fizeram com que toda a missão se estendesse por mais de seis horas até a chegada na área urbana de Aquidauana. O motociclista foi encaminhado consciente e estabilizado ao hospital para avaliação médica.

O caso chama atenção para os desafios enfrentados pelas equipes de emergência em ocorrências registradas fora da área urbana, especialmente em locais onde o acesso é limitado e exige deslocamentos mais longos até que o paciente possa receber atendimento médico.

Ainda conforme o Samu, a situação desta quinta-feira reforça, ainda, a importância do auxílio prestado por populares em momentos de emergência, que, neste caso, permitiu que a vítima fosse retirada da região de difícil acesso e conduzida até um ponto onde pudesse ser encontrada pelo serviço especializado.

