Samu faz alerta após novo acidente com bicicleta elétrica em Aquidauana

Jovem motociclista de 22 anos ficou ferido no acidente desta quinta-feira / Reprodução

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana reforçou o alerta sobre os cuidados no trânsito após atender mais uma ocorrência envolvendo uma bicicleta elétrica. O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira (27), por volta das 18h, no cruzamento das ruas Giovani Toscano de Brito e Duque de Caxias, conhecido por ser um ponto de grande movimentação no município.

De acordo com o Samu, houve uma colisão entre a bicicleta elétrica com uma moto. No local, a equipe encontrou o motociclista, de 22 anos, sentado na via pública. Somente o jovem ficou ferido no acidente. Ele apresentava sangramento nasal, relatava dor na mão direita e tinha escoriações pelo corpo.

Após a avaliação inicial, os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo o pranchamento completo. Em seguida, o condutor da moto foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para avaliação médica e continuidade dos cuidados.

Diante de mais uma ocorrência, o Samu de Aquidauana lembrou sobre a necessidade de atenção também por parte dos usuários de bicicletas elétricas, que vêm ganhando espaço no trânsito urbano.

"Bicicleta elétrica não é brinquedo. Com a popularização, elas passaram a fazer parte cada vez mais do trânsito das cidades. E, mesmo parecendo leves e fáceis de conduzir, uma colisão pode provocar lesões importantes", destacou nota do serviço 192.

Apesar de serem veículos leves e de fácil condução, o Samu pontuou que bicicletas elétricas podem estar envolvidas em acidentes capazes de provocar ferimentos. Daí, segundo o serviço 192, a importância de respeitar a sinalização, utilizar equipamentos de proteção e redobrar os cuidados, principalmente em cruzamentos.

A orientação também é para que motociclistas, motoristas e ciclistas compartilhem as vias de maneira responsável, mantendo atenção às movimentações dos demais usuários.

