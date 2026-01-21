Samu promove circuito de caminhada e corrida em ação na Lagoa Comprida

Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

A manhã desta quarta-feira, 21, foi marcada pela 1ª edição do Circuito Samu – Caminhada e Corrida, realizada no Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana. O evento reuniu servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e seus familiares em uma ação voltada para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

A programação ofereceu percursos de 3 km e 5 km, com opções de caminhada e corrida, para atender diferentes níveis de condicionamento físico. Antes da largada, os participantes realizaram alongamentos orientados pela fisioterapeuta da Saúde do Trabalhador, Gabriela Dorte, que reforçou a importância da preparação corporal para prevenir lesões.

Gabriela Bernandes / Prefeitura de Aquidauana

A iniciativa fez parte das atividades da campanha “Janeiro Branco”, que destaca a conscientização sobre a saúde mental. O evento buscou evidenciar a conexão entre atividade física, convívio social e bem-estar emocional, carregando a mensagem de que “treino para o corpo é uma terapia para a mente”.

O coordenador do Samu, Héverton Bastos, destacou a importância do momento para a equipe. “Momentos como esse fortalecem os vínculos entre os servidores e suas famílias e lembram que cuidar da saúde física também é uma forma de cuidar da saúde mental. O treino para o corpo é, sem dúvida, uma terapia para a mente”, afirmou.

Gabriela Bernandes / Prefeitura de Aquidauana

Realizado em um ambiente ao ar livre, o circuito proporcionou integração entre os participantes, incentivando hábitos saudáveis e reforçando a valorização do trabalhador por meio da promoção da saúde integral. A ação reforça o compromisso do SAMU e da Prefeitura de Aquidauana com o bem-estar de seus servidores e da comunidade.

