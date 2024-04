SAMU participa de treinamento de Recertificação em Campo Grande

Ontem, 23, em Campo Grande, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana participou de um treinamento de Recertificação, promovido pelo SAMU Regional. O treinamento vai ao encontro da Política Nacional de Educação Permanente, proposta pelo Ministério da Saúde.

O processo de recertificação é uma etapa crucial para garantir que os socorristas mantenham suas habilidades atualizadas e estejam sempre prontos para enfrentar os desafios do dia a dia.



A capacitação contou com participação de parte dos profissionais do SAMU de Aquidauana (Enfermeira RT Vanessa, Técnicos de Enfermagem Charles, Aguinaldo, Cláudia, Sebastião e condutores Leandro, Célio, Fabio e Maicon).



O treinamento teve ações práticas com várias simulações de emergência, para trabalhar o aprimoramento e conhecimento dos profissionais, visando, oferecer um serviço público de qualidade.



“Manter a qualidade do serviço é nossa prioridade, para isso mantemos nossos servidores capacitados com habilidades atualizadas para melhor atender nossa população”, afirmou o coordenador do SAMU de Aquidauana, Héverton Bastos.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana.