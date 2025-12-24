SAMU realiza edição do projeto Natal Solidário em Aquidauana

A iniciativa chegou à sua quinta edição e envolveu servidores em uma ação voluntária voltada à arrecadação e distribuição de alimentos e brinquedos à comunidade
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) realizou, neste mês de dezembro, mais uma edição do projeto “SAMU Natal Solidário” em Aquidauana. A iniciativa chegou à sua quinta edição e envolveu servidores em uma ação voluntária voltada à arrecadação e distribuição de alimentos e brinquedos à comunidade.
A mobilização resultou na arrecadação de aproximadamente 250 brinquedos, além de alimentos utilizados na montagem de cestas básicas. As doações foram destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, com atenção às crianças.
Na tarde desta terça-feira, dia 23, equipes do SAMU percorreram diversos bairros da cidade com a presença do Papai Noel, realizando a entrega das cestas, brinquedos e saquinhos de doces. As distribuições foram feitas diretamente pelos servidores participantes do projeto.
A ação contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento (Sesau), Assistência Social (SAS) e do Departamento Municipal de Trânsito, além da colaboração de voluntários.
