SAMU realiza o 2º treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana, está promovendo nesta semana, de 18 a 21 de junho, o 2° Treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), para militares do 9º BECmb e servidores do SAMU.

O curso tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento às vítimas de acidentes e está sendo ministrado pelaequipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana.

O treinamento foi elaborado para atendimento pré-hospitalar, tendo em vista as várias operações externas, manejo com armamento e, até mesmo, atendimento interno no Batalhão, com ocorrências como, por exemplo, quedas de altura elevada, quedas em ambiente esportivo, ferimento por arma de fogo e outros.

Os participantes participarão de oficinas teóricas e práticas, avaliação e manejo dos pacientes, estação vias aéreas, PCR, método Stop The Blend, atendimento veicular e outras etapas.

A capacitação conta com a participação de 23 militares oficiais, sargentos, cabos e soldados do 9° BECmb e servidores do SAMU.

Já na sexta-feira, 21, serão montado vários cenários de acidentes levando os militares à demonstrar as habilidadesadquiridas durante a semana de treinamento. A prática será realizada no Detran de Aquidauana.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana